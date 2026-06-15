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Assassins Creed Shadows verabschiedet sich morgen mit einem letzten großen Content-Update in den Ruhestand

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Assassin's Creed Shadows verabschiedet sich morgen mit einem letzten großen Content-Update in den Ruhestand

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Jesko Buchs
15.06.2026 | 18:00 Uhr

Dass Assassin's Creed Shadows aufgrund der aktuellen Krise im Hause Ubisoft wohl nicht im gleichen Umfang mit Updates und neuen Inhalten versorgt wird, wie etwa sein Vorgänger Valhalla, hatte sich bereits eine ganze Weile abgezeichnet. Jetzt ist klar: Statt den ursprünglich einmal angepeilten zwei Jahren an Post-Launch-Content ist mit dem morgigen Update 1.1.11 nach etwas mehr als einem Jahr Schluss mit dem inhaltlichen Support für Shadows. Einen Nachruf auf das Spiel von Kollege Jesko lest ihr hier - er findet, dieses Schicksal hat das Japan-Abenteuer nicht verdient.

Zum großen Finale von Shadows haben die Entwickler zum Glück aber nochmal ein dickes Content-Paket geschnürt, um das Spiel gebührend in den Ruhestand zu verabschieden. Im neuen Story-Kapitel »Black Tides« machen nun etwa zwei besonders tückische Templer-Killer Jagd auf Naoe und Yasuke, weil diese einmal zu oft die Pläne des Geheimbundes in Japan vereitelt haben.

Für besonders geübte Assassinen kommt mit den Domains außerdem ein neuer Herausforderungsmodus ins Spiel, in dem ihr bei steigenden Schwierigkeitsgraden um einzigartige Ausrüstung kämpft. Neben kleineren Bugfixes und Interface-Anpassungen gibt es zur Feier des bevorstehenden Stapellaufs von Black Flag Resynced zudem neue Piraten-Outfits für Naoe und Yasuke.

Was steckt in Update 1.1.11?

- Neuer Domains-Herausforderungsmodus mit einzigartigen Belohnungen
- Black-Flag-Crossover mit Outfits für Yasuke und Naoe
- Abschließendes Story-Kapitel »Black Tides« mit zwei neuen Templer-Zielen
- Neue Animus-Projekte
- Verschiedene Bugfixes und Interface-Verbesserungen

Patch-Größen für alle Plattformen:

- Xbox Series X/S: 26.1 GB
- PlayStation 5: 10.01 GB
- Nintendo Switch™ 2: 9.5 GB
- PC (Uplay): 21.69 GB
- Steam: 10 GB
- MAC: 9 GB
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Assassin's Creed Shadows

Genre: Rollenspiel

Release: 20.03.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S), 02.12.2025 (Switch 2)

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