Während der Ubisoft Forward wurde ein weiterer DLC für Assassin's Creed Valhalla vorgestellt. Dieser wird die Story von Wikingerin, beziehungsweise Wikinger Eivor abschließen. In "Last Chapter", also dem letzten Kapitel, werden wohl einige lose Enden der Geschichte zusammengeführt.

Danach dürften bei Ubisoft alle Zeichen auf den Nachfolger Assassin's Creed Mirage stehen. Zu allen Ankündigungen der Ubi Forward geht es hier.