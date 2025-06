Im Rahmen des Summer Games Fest hat Entwickler Mundfish den Nachfolger zum erfolgreichen Story-Shooter Atomic Heart angekündigt.

Atomic Heart 2 spielt genau wie sein Vorgänger in einer retrofuturistischen Welt und knüpft an die Ereignisse aus dem Vorgänger an. Das Sequel soll dabei vertraute Gesicher wieder zurück ins Spiel bringen.

Worum geht's in Atomic Heart? In der Welt von Atomic Heart leben Menschen und Roboter in Frieden miteinander – zumindest sollte es so sein, dann die Realität sieht ganz anders aus. Denn die hoch entwicklten Roboter drohen den Frieden und die Harmonie der Welt zu zerstören und Hauptcharakter Sergey ist der einzige Mensch, der die drohende Apokalypse noch verhindern kann.

Atomic Heart 2 soll für PC und Konsolen erscheinen. Auf welcher Plattform genau, ist noch nicht bekannt. Ein Releasedatum oder einen groben Release-Zeitraum hat Mundfish ebenfalls noch nicht enthüllt.