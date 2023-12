Im Atomic Heart-DLC ist der Shooter kaum wiederzuerkennen

Der Ego-Shooter Atomic Heart bekommt Anfang 2024 einen zweiten DLC spendiert, in dem es erneut abgedreht und ziemlich bunt zur Sache geht. Der DLC trägt den Namen Trapped in Limbo und setzt direkt nach einem der Enden der Hauptstory ein. Im Annihilation Instinct-DLC wurde schon ein anderes Ende fortgesetzt.

Wie es der Titel schon verrät, seid ihr im sogenannten Limbo gefangen. Hier sind einige Gesetze der Realität außer Kraft gesetzt. Was das bedeutet, wird im Trailer veranschaulicht. So müsst ihr beispielsweise als Gans in bester Temple Run-Manier Gegnern ausweichen, während die Umgebungen aus Kuchen bestehen.

Der Trailer lässt außerdem vermuten, dass Jump&Run-Passagen eine wichtige Rolle im DLC einnehmen, natürlich wird es aber auch wieder actionreiche Kämpfe geben. Trapped in Limbo erscheint am 6. Februar 2024 für PlayStation, Xbox und PC.