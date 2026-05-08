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The Sinking City 2 zeigt sich in voller Unreal-Engine-5-Pracht und erscheint noch diesen Sommer
Ursprünglich sollte The Sinking City 2 bereits Ende 2025 in den digitalen Ladenregalen stehen, doch aufgrund von Auswirkungen des Ukraine-Kriegs musste der Release verschoben werden. Damals nannte Entwickler Frogwares noch die erste Hälfte 2026 als neuen Zeitraum, jetzt wurde das Fenster weiter eingegrenzt.
The Sinking City 2 erscheint im Sommer 2026 für PS5, Xbox Series X/S und den PC
Das Survival-Horrorspiel spielt in den 1920er Jahren. Doch statt einer goldenen Zeit voller Glamour, erwartet euch eine großzügige Portion Lovecraft-Horror. Der Vorgänger entfaltete sich noch vorrangig als Detektiv-Abenteuer mit Grusel-Elementen, die Fortsetzung soll jetzt aber mehr in die Survival-Horror-Richtung gehen.
Ihr erkundet das labyrinthartige Arkham, bekämpft makabre Wesen und okkulte Fanatiker mit Feuerkraft und zerbrecht euch an Rätseln die Birne.
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