Baldur's Gate 3 - Dieses witzige Video zum Launch des RPGs müsst ihr gesehen haben

Baldur's Gate 3 ist Anfang August für den PC und am 6. September auch für die PS5 erschienen. Vorher war das riesige RPG im Early Access spielbar. Auf diesen Wechsel spielen die Entwickler*innen jetzt in einem witzigen, animierten Video an. Dort treffen nämlich die EA-Versionen von Gale, Astarion, Shadowheart und Karlach auf ihre Launch-Doppelgänger.

Die sind natürlich schöner und besser und schicken die alten Held*innen zusammen mit dem anderen Beta-Content und einigen Bugs mal eben in die ewigen Jagdgründe. Das Video steckt voller Anspielungen auf Geschichten aus dem Spiel und lässt auf weitere Folgen in diesem Stil hoffen.