Baldur's Gate 3 kommt für PS5 und enthüllt das genaue Release-Datum im Trailer

Baldur's Gate 3 erscheint am 31. August 2023 für PS5 und PC. Das verrät ein neuer Gameplay-Trailer, der direkt auch einen Gegenspieler enthüllt - die Mindflayer sind nicht die einzigen, die unseren Helden an den Kragen wollen! Außerdem zeigt das Video die taktischen Rundenkämpfe, bei denen die Umgebung eine wichtige Rolle spielt, ähnlich wie in Divinity: Original Sin 2, dem letzten Spiel von Entwickler Larian.

Das Rollenspiel ist seit 2020 als Early Access verfügbar und hat bereits eine begeisterte Fan-Community versammelt. Bisher war aber nur der erste von insgesamt drei Story-Akten spielbar, der immerhin schon gut 20 Stunden lang ist. Im Lauf der vergangenen Jahre kamen mehr Völker und Klassen hinzu, etwa Druiden und Barden.