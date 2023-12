Bandle Tale: So spielt sich die Stardew Valley-Alternative im League of Legends-Universum

Mit Bandle Tale: A League of Legends Story soll das beliebte Fantasy-Universum 2024 auf PC und Nintendo Switch um eine niedliche Farming Sim ergänzt werden. Das Spiel ist in der Welt Bandle angesiedelt, aus der auch beispielsweise die Champions Teemu und Tristana stammen.

Ihr schlüpft in die Rolle eines Yordle, also eines Vertreters oder einer Vertreterin des Volks, das in den Bandle-Wäldern beheimatet ist. Also solche*r dürft ihr die bunte Welt erkunden und verschiedene Werkzeuge und Items craften. Auch Landwirtschaft und Kochen sind wichtige Spielelemente.

Auf eurer Reise durch fünf einzigartige Welten trefft ihr selbstverständlich ein paar aus der Vorlage bekannte Gesichter, die ihr zu Verbündeten machen könnt. Um die anderen Yordle bei Laune zu halten, veranstaltet ihr außerdem immer wieder große Feiern.