Barbie Rewind: Trailer stellt neue Retro-Spielesammlung mit 16 Klassikern vor

Ende des Jahres erscheint mit Barbie Rewind eine Retro-Spielesammlung für Fans der beliebten Puppe.

Darin dekoriert ihr euer Dreamhouse mit Möbelstücken und Accessoires aus vielen Jahren Barbie-Historie. Außerdem enthält das Paket insgesamt 16 Videospiele, die zwischen 1991 und 2007 veröffentlicht wurden und die ihr nun auf modernen Konsolen nachholen oder erneut erleben könnt.

Mit dabei ist auch das bisher nie veröffentlichte Barbie: Vacation Adventure, das ursprünglich 1994 für Sega Genesis und SNES erscheinen sollte, aber letztlich nie das Licht der Welt erblickte.

Barbie Rewind erscheint am 12. November 2026 für PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Nintendo Switch 1/2 und PC.