15 Spiele, auf die ihr 2026 nicht mehr hoffen dürft

Dieses Jahr sind unter anderem mit Resident Evil Requiem und Crimson Desert bereits ein paar richtig große Spiele erschienen - und es stehen auch noch haufenweise Projekte an.

Egal ob Grand Theft Auto 6, Fable, Forza Horizon 6 - 2026 stehen noch haufenweise spannende Spiele an. Aber es gibt eben auch noch mindestens genauso viele Titel, die wir dieses Jahr vermutlich nicht mehr sehen werden.

Deswegen haben wir für euch hier einmal die Spiele zusammengefasst, die aller Voraussicht nach nicht mehr 2026 erscheinen werden!

00:00 - Intro mit Star Wars: Fate of the Old Republic

01:37 - Star Wars: Eclipse

02:58 - Star Wars: Jedi 3

04:13 - Kingdom Hearts 4

05:07 - State of Decay 3

06:30 - Cyberpunk 2

07:30 - Mass Effect 5

08:26 - The Witcher 4

09:26 - The Witcher Remake

10:12 - Atomic Heart 2

11:34 - Bioshock 4

12:56 - Alien Isolation 2

14:01 - Intergalactic: The Heretic Prophet

15:05 - Assassin's Creed Hexe

16:13 - Total War: Medieval 3