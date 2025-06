Barney Stinson wird zu Deadpool und beschwert sich über sein eigenes Spiel

Mit Marvel's Deadpool VR bekommt der rote Söldner mit der großen Klappe ein neues Spiel - diesmal für die Meta Quest 3 und 3s. Gesprochen wird er allerdings nicht von Ryan Reynolds, sondern von Neil Patrick Harris. Der ist vor allem für seine Paraderolle als Barney Stinson in der Comedy-Serie How I Met Your Mother bekannt.

Obwohl Deadpool ordentlich Spaß zu haben scheint und seine Gegner ordentlich auf die Mütze kriegen, ist er offenbar trotzdem nicht ganz zufrieden mit seinem Spiel: »Spider-Man bekommt Insomniac und ich kriege nur diesen Mist?«

Marvel's Deadpool VR soll Ende 2025 erscheinen.