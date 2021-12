Battlefield 2042, AC Odyssey & mehr kostenlos spielen - Neu & Gratis-Games

von Michael Obermeier,

17.12.2021 22:00 Uhr

Einmal pro Woche präsentieren wir euch kostenlose Spiele, die Highlights der Woche und die neuen Releases für kommende Woche. In der letzten Ausgabe für 2021 gibt's neben Highlights wie Praye for the Gods und Final Fantasy 7 auch eine Menge Gratis-Spiele: Assassin's Creed: Odyssey, Battlefield 2042, Call of Duty: Vanguard und mehr dürft ihr dieses Wochenende kostenlos spielen.

Mehr kostenlose Spiele am Wochenende lest ihr übrigens im Übersichtsartikel.