Battlefield 2042 - Kurzfilm Exodus gibt erste Einblicke in die Geschichte des Spiels

17.08.2021 16:45 Uhr

Battlefield 2042 wird zwar ein reines Multiplayer-Spiel aber die Spielwelt folgt trotzdem einer klaren Geschichte. Um die Ereignisse noch etwas klarer zu machen, haben DICE und Electronic Arts jetzt einen Kurzfilm veröffentlicht.

Dieser zeigt Kimble "Irish" Graves, der bereits als NPC in Battlefield 4 auftauchte und jetzt ein spielbarer Spezialist in Battlefield 2042 sein wird. Er ist Teil der neu gegründeten Söldner No-Pats und gehört zur Exodus-Zelle an. Der Film zeigt aus welchem Grund er sich zusammen mit anderen No-Pats in den Krieg zwischen den USA und Russland einmischt.

Battlefield 2042 erscheint am 22. Oktober für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC.