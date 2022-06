Blanc - Erlebt ein wunderschönes Abenteuer mit einem ungleichen Tierpaar

29.06.2022 18:28 Uhr

Im Rahmen der Nintendo Direct Mini zeigte Gearbox einen ersten Trailer zu dem unscheinbaren Adventure Blanc.

Ihr spielt in diesem alleine sowie zu zweit im Couch-Koop oder Online-Koop ein ungleiches Tierpaar. Denn ein Rehkitz sowie ein junger Fuchs müssen gemeinsam durch eine verschneite Welt reisen und ihre Fähigkeiten nutzen, um die Hindernisse zu überwinden. Das Besondere dabei ist der handgezeichnete Stil. So ist das gesamte Gameplay in Schwarz-Weiß gehalten und versprüht einen einzigartigen Charme.

Blanc erscheint im Februar 2023 für Nintendo Switch und PC.