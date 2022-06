Nintendo Direct Mini - Alle Ankündigungen in der Übersicht

Nintendos heutige Direct Mini war in den 25 Minuten gut mit Ankündigungen zu Third-Party-Spielen gefüllt. Mit dabei waren unter anderem Monkey Island, Bomberman, Sonic und viele weitere bekannte Namen. Wir haben für euch zusammengefasst, was es in der Show zu sehen gab.

Persona kommt mit drei Spielen auf die Switch

Anlässlich des 25. Jubiläums der Persona-Reihe schaffen die PlayStation-Spiele Persona 3 Portable, Persona 4 Golden und Persona 5 Royal den Sprung auf die Nintendo Switch (und die Xbox). Den Anfang macht Persona 5 Royal, das am 21. Oktober erscheint. Ein Release für die anderen Teile steht noch aus.

Releasetermin für Mario + Rabbids: Sparks of Hope bekannt

Mario + Rabbids: Sparks of Hope, der Nachfolger des gefeierten Switch-Spiels Mario + Rabbids: Kingdom Battle, hat endlich einen Releasetermin. Am 20. Oktober 2022 können wir uns mit Mario, Peach und Ubisofts Rabbids in taktische Kämpfe stürzen, wie wir sie aus Spielen wie XCOM 2 kennen.

Nier: Automata kommt auf die Switch

NieR: Automata erscheint am 6. Oktober 2022 als The End of YoRHa Edition für die Switch. Wie gehabt kämpfen wir darin mit Androiden (YoRHa) gegen die Maschinen, die die Zivilisation zerstört und die Menschen auf den Mond haben flüchten lassen. In der Switch-Version sind bereits veröffentliche Inhalte wie neue Modi und Küstume enthalten, es gibt aber auch exklusive neue Kostüme.

Weitere Ankündigungen der Nintendo Direct Mini

Railgrade - Die Management-Simulation kommt im Herbst 2022 auf die Switch.

- Die Management-Simulation kommt im Herbst 2022 auf die Switch. Return to Monkey Island - Noch dieses Jahr kommt Guybrush im neuen Look auf die Switch. Einen genauen Releasetermin verrät der Trailer nicht:

RPG Time: The Legend of Wright - Erscheint am 18. August 2022.

- Erscheint am 18. August 2022. Sonic Frontiers - Das Open World-Sonic erscheint diesen Winter.

- Das Open World-Sonic erscheint diesen Winter. Super Bomberman R 2 - Der neue Teil von Bomberman kommt mit neuem Battle-Modus "Schloss" 2023 auf die Switch. Dabei müssen Spieler*innen ihre eigene Basis aufbauen und verteidigen.

Falls ihr euch die ganze Nintendo Direct Mini nochmal anschauen wollt, könnt ihr das auf dem deutschen YouTube-Kanal von Nintendo tun.

Wie hat euch die Nintendo Direct Mini gefallen? Was war euer Highlight und was habt ihr vielleicht vermisst?

Dieser Artikel wird fortlaufend erweitert.