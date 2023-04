Nintendo Direct - Alle Spiele aus der Indie World im Überblick

Alle Spiele der Indie World im Überblick.

Nintendo hat in einem neuen Livestream-Event wieder zahlreiche kommende Spiele vorgestellt. Fokus der "Indie World" sind dabei besonders die kleinen Perlen, also Spiele von Indie-Entwickler*innen. Alle Spiele des Livestreams fassen wir euch in dieser Übersicht zusammen und stellen euch außerdem die Highlights genauer vor.

Die Highlights der Indie World

Mineko's Night Market

1:51 Minekos Night Market-Trailer bestätigt, wann wir endlich über den Nachtmarkt laufen dürfen

Release : 26. September 2023

: 26. September 2023 Genre: Simulation

Darum geht's: Mineko's Night Market ist ein entspannter, storygetriebener Abenteuer-Sim, der von japanischer Kultur inspiriert ist. Ihr schlüpft in die Haut von Mineko und erledigt verschiedene Aufgaben, freundet euch mit den Stadtbewohner*innen an, erkundet die Geheimnisse der Insel und stellt Gegenstände für den wöchentlichen Nachtmarkt her. Auf dem Markt selbst könnt ihr verschiedenen Aktivitäten nachgehen, wie etwa an Katzenrennen teilnehmen oder bei Theaterstücken auftreten.

Blasphemous 2

1:00 Blasphemous 2: Das beliebte Metroidvania mit düsterem Setting geht in eine zweite Runde

Release : Sommer 2023

: Sommer 2023 Genre: Metroidvania

Darum geht's: Blasphemous 2 ist die Fortsetzung des düsteren Action-Plattformers, in dem ihr wieder als Der Büßer unterwegs seid. In Hack'n'Slash-Kämpfen prügelt ihr euch durch Reihen an Gegnern, springt durch die verschiedenen Level und weicht tödlichen Fallen aus. In der Fortsetzung bekommt ihr außerdem drei neuen Waffen zur Auswahl: Das Kriegs-Räuchergefäß für langsame aber mächtige Flammenstöße, den Degen und Dolch für schnelle Angriffe oder die Gebetsklinge für Kombo-Attacken.

Oxenfree 2: Lost Signals

1:05 Oxenfree 2: Das mysteriöse Adventure enthüllt im Trailer den Release-Termin

Release : 12. Juli 2023

: 12. Juli 2023 Genre: Abenteuer

Darum geht's: Oxenfree 2: Lost Signals ist die Fortsetzung des Mystery-Abenteuers Oxenfree und schickt euch diesmal in der Rolle von Riley zurück in ihre Heimatstadt Camena, nachdem sich dort übernatürliche Ereignisse häufen. Hier müsst ihr nicht nur den Geheimnissen der Ortschaft auf den Grund gehen und euch vor einem düsteren Kult in Acht nehmen, sondern auch Entscheidungen treffen, die den Ausgang der Geschichte und das Schicksal der Charaktere beeinflussen.

Weitere Ankündigungen der Indie World im Überblick

Mineko's Night Market - Release 26. September 2023

- Release 26. September 2023 My Time at Sandrock - Release: Summer 2023

- Release: Summer 2023 PlateUp! - Release: Oktober 2023

- Release: Oktober 2023 Quilts & Cats of Calico - Release: Herbst 2023

- Release: Herbst 2023 Rift of the NecroDancer - Release: 2023

- Release: 2023 A Little to the Left: Cupboards and Drawers DLC - Release: Juni 2023

- Release: Juni 2023 Shovel Knight Pocket Dungeon Puzzler's Pack DLC - Release: Frühling 2023

- Release: Frühling 2023 Cult of the Lamb: Relics of the Old Faith Update - Release: 24. April 2023

- Release: 24. April 2023 Animal Well - Release: Anfang 2024

- Release: Anfang 2024 Crime O'Clock - Release: 30. Juni 2023

- Release: 30. Juni 2023 Teslagrad 2 und Teslagrad Remaster - Release: 19. April

- Release: 19. April Shadows Over Loathing - Release: 19. April

- Release: 19. April Blasphemous 2 - Release: Sommer 2023

- Release: Sommer 2023 Oxenfree 2: Lost Signals - Release: 12. Juli 2023

- Release: 12. Juli 2023 Paper Trail - Release: August 2023

- Release: August 2023 Little Kitty, Big City - Release: 2024

- Release: 2024 Chants of Sennaar - Release: 5. September 2023

- Release: 5. September 2023 Brotato - Release: 2023

- Release: 2023 Escape Academy: The Complete Edition - Release: Herbst 2023

- Release: Herbst 2023 Five Nights at Freddy's: Security Breach - Release: 19. April 2023

- Release: 19. April 2023 Bomb Rush Cyberfunk - Release: 18. August 2023

Den kompletten Livestream könnt ihr auch hier nochmal nachholen:

Die Shadowdrops der Indie World findet ihr außerdem hier:

Wie schon bei früheren Indie World-Livestreams gibt es auch diesmal einige Spiele, auf die ihr nicht mehr länger warten müsst. Die sogenannten "Shadowdrops" erscheinen nämlich direkt nach dem Ende der Präsentation und ihr könnt sie euch ab sofort im Nintendo eShop schnappen. Im oben verlinkten Artikel stellen wir euch die vier Spiele genauer vor.

Welches Spiel war diesmal euer Highlight der Indie World? Habt ihr einen bestimmten Titel schmerzlich vermisst?