Bramble: The Mountain King - Dieses Horrorspiel ist schon jetzt ein Kandidat für eure Wishlist

Bramble: The Mountain King sieht auf den ersten Blick aus wie ein neues Unravel. In der aktuell auf Steam erhältlichen Gratisdemo zeigt das Adventure aber seine düstere Seite: Innerhalb von ein paar Minuten wird aus dem freundlichen Waldspaziergang eine Flucht vor fiesen skandinavischen Fabelwesen, die dem winzigen Protagonisten Olle ans Leder wollen. Quasi von Unravel zu Little Nightmares in einem Wimpernschlag.

Tatsächlich hat das Adventure unsere Kollegin Ann-Kathrin so fasziniert, dass es direkt zum Anfang des Jahres auf ihrer Steam-Wunschliste gelandet ist und sie es euch deswegen auch unbedingt vorstellen wollte. Vielleicht findet es ja auch einen Platz in eurer Wishlist?