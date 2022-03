Breath of the Wild 2 - Nintendo verschiebt das neue Zelda-Spiel auf 2023

29.03.2022 16:27 Uhr

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 ist wahrscheinlich der größte potenzielle Hit, den Nintendo für dieses Jahr geplant hatte. Betonung liegt auf "hatte", denn das Open World-Spiel wurde jetzt verschoben auf 2023.

Das hat Producer Eiji Aonuma in einem neuen Video bekannt gegeben. In diesem entschuldigt er sich dafür, dass das Team doch noch länger an dem Spiel entwickeln muss. Als neuer Releasezeitraum wird jetzt Frühling 2023 angegeben. Sehr viel Neues ist zum Spiel aber erst einmal noch nicht zu sehen.

Auch der richtige Name des Spiels wurde nicht bekannt gegeben. Das Sequel zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild soll weiterhin exklusiv für Nintendo Switch erscheinen.