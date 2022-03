Zelda BotW 2: Angeblicher Titel des Sequels geleakt und das könnte er bedeuten

The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 wird vermutlich nicht BotW 2 heißen. Bisher war lediglich von einem Sequel zu Zelda: Breath of the Wild die Rede, das in Arbeit sei. Jetzt könnte aber endlich der Titel bekannt sein, zumindest wenn dieser Leak hier stimmt. Der ist allerdings mit Vorsicht genießen, weil selbst die Insider-Quelle von einem indirekten Gerücht spricht und warnt, dass es sich auch nur um einen früheren, mittlerweile längst wieder verworfenen Titel handeln könnte. Wir schauen uns an, was alles in dem Namen steckt.

Geleakter Titel: So könnte Zelda BotW 2 angeblich heißen

Darum geht's: Ihr wisst schon, dieser unbekannte Indie-Titel, der das Scheitern der Switch eingeläutet hat. Spaß beiseite: Seit Zelda Breath of the Wild vor fünf Jahren erschienen ist, warten wir sehnsüchtig auf den Nachfolger. Der soll eigentlich noch dieses Jahr erscheinen, aber wir kennen nicht einmal den Titel. Das könnte sich jetzt ändern.

So heißt Zelda BotW 2 vielleicht: Laut dem Journalisten Paul Gale, der schon an Nintendo Power mitgewirkt hat, könnte der Titel des Breath of the Wild-Sequels Zelda: Breath of Duality lauten.

Wie seriös ist das? Nicht besonders. Paul Gale bezeichnet den möglichen Namen selbst als Gerücht, das er nicht aus einer direkten Quelle gehört habe. Es könne sich dabei um einen Fake handeln, oder eventuell um einen Titel, der irgendwann einmal angedacht war, aber gar nicht mehr aktuell ist. Das Ganze ist also entsprechend mit größtmöglicher Vorsicht zu genießen.

Das könnte der Name Zelda: Breath of Duality bedeuten

Breath of Kontinuität: Weil es ein direktes Sequel zu Breath of the Wild sein soll, würde es natürlich Sinn ergeben, den "Breath of"-Teil im Namen beizubehalten. So würden die Käufer*innen direkt an den Megahit erinnert und das dürfte durchaus gewollt sein. Ähnlich hat es Nintendo auch schon mit A Link to the Past und A Link between Worlds oder Oracle of Ages und Oracle of Seasons gemacht.

Konzept of Duality: Passend wirkt der Titel vor allem deshalb, weil die Zelda-Spiele schon oft auf Dualitäten gesetzt haben und das offenbar auch beim BotW-Sequel der Fall sein soll: Die schwebenden Inseln im Himmel stehen im Kontrast zum Geschehen auf der Erde, aber auch Gegenwart und Vergangenheit, Licht und Dunkelheit oder ähnliches könnten wichtige Rollen spielen und würden zum Titel passen.

Edge of Duality: Es gibt sowohl in Zelda Breath of the Wild als auch in Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung ein Schwert, das zumindest vom Namen her gut zum Titel Breath of Duality passen würde. Dabei handelt es sich um das Mushin-Großschwert, das auf Englisch Edge of Duality heißt. Es wurde von den Shiekah extra für die Ritter von Hyrule geschmiedet (die traditionell einschneidige Waffen gewöhnt waren) und ist ein zweischneidiger Zweihänder.

Mehrere Charaktere oder gar Koop? Angeblich soll der Titel dem Gerücht zufolge auch dazu passen, dass wir in Zelda: Breath of Duality mehr als nur Link spielen können. Womöglich wechseln wir also zwischen zwei verschiedenen Figuren hin und her (was natürlich sofort wieder Hoffnungen auf eine spielbare Zelda weckt), womöglich auch passend zu verschiedenen Orten oder unterschiedlichen Zeiten.

Wann kommt Zelda Breath of the Wild 2 oder Zelda Breath of Duality endlich? Diese Frage treibt uns wohl alle um und bisher fehlt immer noch jede Spur von einem genauen Datum. Eigentlich wurde das Sequel zu BotW für 2022 angekündigt, aber eine Verschiebung wirkt auch durchaus wahrscheinlich. Drücken wir die Daumen, dass das nächste Zelda tatsächlich noch dieses Jahr kommt.

Was haltet ihr von dem angeblichen Titel? Glaubt ihr, dass das BotW-Sequel so heißt?