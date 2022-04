Bugsnax-Trailer enthüllt Release-Datum für DLC und Port für weitere Konsolen

12.04.2022 17:42 Uhr

Bugsnax ist bereits seit dem PS5-Launch auf Sonys Konsolen erhältlich und war sogar bei PS Plus verfügbar. Jetzt aber endlich dürfen auch auf der Switch, Xbox One und Xbox Series X/S die witzigen Tierchen, die aussehen wie Essen, gefangen werden.

Wie der neueste Trailer nämlich bestätigt, erscheint der Port am 28. April. Das ist aber noch nicht alles, denn Bugsnax bekommt am gleichen Tag noch den kostenlosen DLC Isle of Bigsnax. Hier wird euch eine neue Story geboten, die knapp drei Stunden dauert. Dafür landet ihr auf einer neuen Insel, die riesige Bugsnax beheimatet, die dort schon seit Jahrhunderten leben und immer größer wurden. Es liegt an euch das Geheimnis hinter der Insel zu erkunden.

Interessant für Xbox-Fans: Bugsnax wird direkt zum Launch am 28. April Teil des Xbox Game Pass sein und auf der Konsole, dem PC sowie per Cloud zur Verfügung stehen.