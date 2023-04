Call of Duty: MW2/WZ2: Das ist das neue Intro zu Season 3

Call of Duty startet heute mit der neuen Season bei Modern Warfare 2 und Warzone 2. Passend dazu gibt es beim Start des Spiels wieder ein neues Intro. In diesem werden die beiden neuen Operator Alejandro und Valeria vorgestellt. Wer die Kampagne gespielt hat, wird die beiden schon kennen. Im Multiplayer wird so die Fehde zwischen den beiden weiter angefacht.

Mehr zum Start der Season in unserem Liveticker.