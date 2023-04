CoD Warzone 2 und MW2 Season 3 startet morgen - Alle Infos zum Release

In wenigen Stunden können wir uns in CoD Warzone 2 und Modern Warfare 2 in die dritte Season stürzen. Die bringt wie gewohnt einige Änderungen, einen neuen Battle Pass und weitere Inhalte mit sich. Was sich genau alles tut und ab wann wir uns ins Getümmel stürzen dürfen, erfahrt ihr hier.

Startzeit und Preload von Season 3

Wann startet Season 3? Am 12. April um 19 Uhr deutscher Zeit geht es auf allen unterstützten Plattformen mit Season 3 los.

Am 12. April um 19 Uhr deutscher Zeit geht es auf allen unterstützten Plattformen mit Season 3 los. Wie groß wird der Download? Dazu gibt es bislang keine offiziellen Angaben. Wir sollten für das saisonale Update aber mit einigen GB rechnen. Bei Season 2 war es auf PS5 grob 22 GB groß.

Wie sieht's mit einem Preload aus? Das Update für Season 3 kann bereits seit dem 10. April 19 Uhr deutscher Zeit heruntergeladen werden.

Das ändert sich mit Season 3

Sowohl Warzone 2 als auch Modern Warfare 2 bekommen zum Start oder im Laufe der Season 3 folgende neue Inhalte:

Blackcell: Premium-Upgrade für den Battle Pass

Task Force 141

Neue Waffen (FJX Imperium, Cronen Squall, neue Pistole später in der Season)

Neue Operatoren (Alejandro und Valeria)

Neue Events (Trophäenjagd, Tarnherausforderung später in der Season)

Neue Bundles

Hier im Trailer könnt ihr viele neue Inhalte bereits sehen:

0:36 CoD MW2 & Warzone 2: Launch-Trailer stellt die Multiplayer-Inhalte von Season 3 vor

Warzone 2.0

In Warzone 2.0 allein erwarten uns neben DMZ-Neuerungen und allgemeinen Gameplay-Anpassungen vor allem die drei Modi:

Beutegeld (später in der Season)

WZ-Ranglistenspiel (später in der Season)

Wiederauferstehung

Die DMZ-Inhalte:

Neue Missionen

Werkbank für Waffen

Aktiver Dienst-Plätze für Operatoren

Tausch-System für Gegenstände

Neue Rucksäcke

Gameplay-Anpassungen für den BR-Modus:

Wiedereinstiegsdrohnen

Neue Gulag-Karte

Mobile Vorratsstation (später in der Season)

Extra-Pakete (später in der Season)

Drohnentürme

Gehärteter Plattenträger

Modern Warfare 2

Modern Warfare 2 erhält ebenfalls neue Modi plus neue Koop-Inhalte:

Feuergefecht (2vs2 auf vier Maps)

Aufgeputscht

Bodenkrieg - Infiziert (später in der Season)

Überfall - Episode 3 (später in der Season)

Koop-Mission "Verteidiger: Hafid Port" (später in der Season)

Außerdem bekommt MW2 noch fünf neue Maps:

Pelayo’s Lighthouse (Core-Map)

Black Gold (Core-Map)

Rohan Oilfields (Battle-Map)

Sattiq Cave Complex (Battle-Map)

Alboran Hatchery (Core-Map, (später in der Season)

Hier nochmal die Roadmap-Übersicht:

Battle Pass: Im neuen Battle Pass wird es neben der Task Force 141 mit den beiden Operatoren Alejandro und Valeria auch neue Waffen geben. Zum einen das Scharfschützengewehr FJX Imperium und das Kampfgewehr Cronen Squall.

Wie seht es um das Mid-Season-Update? Wie gewohnt werden nicht alle Neuerungen und Anpassungen direkt zum Start der Season verfügbar sein. Einiges kommt erst über das Mid-Season-Update ins Spiel. Welche das sind, haben wir oben schon mit vermerkt und ist in der Roadmap auch gelb markiert. Wann die Inhalte nachgeliefert werden, ist aktuell nicht bekannt.