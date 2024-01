Call of Duty MW3 schickt euch auf einer neuen Map nach Rio de Janeiro

Call of Duty Modern Warfare 3 ist seit dem 10. November 2023 auf dem Markt. Am 17. Januar 2024 startet Season 1 Reloaded mit einer neuen Multiplayer-Karte und weiteren Features.

Seit einigen Jahren haben sich die Updates zur Saisonmitte in CoD etabliert. Die Tradition wird jetzt auch in Modern Warfare 3 mit Season 1 Reloaded fortgeführt. Das Highlight des Updates dürfte die neue 6v6-Multiplayer-Map "Rio" sein, die in der brasilianischen Metropole angesiedelt ist.

Daneben finden auch weitere Spielmodi den Weg in den Multiplayer, Ranglisten-Matches kehren zurück und zwei neue Waffen sind ebenfalls angekündigt.