Call of Duty Warzone und Vanguard - Season 2 Reloaded startet mit neuem Gameplay-Trailer

23.03.2022 18:12 Uhr

Call of Duty Warzone und Call of Duty Vanguard erhalten heute das neue Mid-Season-Update. Mit Season 2 Reloaded bekommt ihr so eine überarbeitete Rebirth Island-Karte, die neue Orte bietet wie den Dock oder den Stronghold. Einen ersten Einblick gibt dieser Gameplay-Trailer.