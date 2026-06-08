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Cassette Beasts 2002 setzt eine der besten Pokemon-Alternativen überhaupt fort

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Cassette Beasts 2002 setzt eine der besten Pokemon-Alternativen überhaupt fort

08.06.2026 | 15:22 Uhr

Cassette Beasts 2002 ist der Nachfolger der 2023 veröffentlichten Pokémon-Alternative Cassette Beasts. Das Monsterzucht-RPG erscheint für die PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 sowie für den PC. Einen Release-Termin gibt es noch nicht.
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