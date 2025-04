Clair Obscure Expedition 33 stellt uns vor dem Release seine Charaktere vor: Das ist Sciel

Um uns auf den Release von Clair Obscur Expedition 33 einzustellen, veröffentlichen die Devs von Sandfall Interactive einzelne Trailer zu den Charakteren des Spiels. Das dritte Video widmet sich Sciel, die im englischen von Shala Nyx (The Old Guard) gesprochen wird.

"Sciel, die von einer Bauerin zur Lehrerin wurde, ist warmherzig und aufgeschlossen und genießt das Leben Tag für Tag. Mit dem Tod kann sie gut umgehen, denn sie hat die Brutalität ihrer Welt längst akzeptiert. Doch hinter ihrem neckischen Lächeln verbirgt sich eine dunkle und schmerzhafte Vergangenheit. Obwohl sie sich der Expedition zutiefst verpflichtet fühlt, lässt sie sich nicht vom Gedanken an das Scheiterns beunruhigen. Sie wird alles tun, was in ihrer Macht steht, und es wird entweder genug sein oder eben nicht." (via Sandfall Interactive)

Clair Obscur Expedition 33 erscheint am 24. April 2025 für PS5, Xbox Series und den PC via Steam & EPIC. Bis zum Test könnt ihr euch bereits die Preview von Kollege Dennis anschauen.