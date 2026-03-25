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CoD: Black Ops 7 + Warzone: Season 3 ist im Anmarsch, hier ist der Cinematic Trailer dazu

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CoD: Black Ops 7 & Warzone: Season 3 ist im Anmarsch, hier ist der Cinematic Trailer dazu

Tobias Veltin
25.03.2026 | 09:05 Uhr

Die nächste Content-Season für Call of Duty: Black Ops 7 und den Free2Play-Ableger Warzone steht vor der Tür. Anfang April werden die Shooter mit neuen Inhalten versorgt, darunter neue Maps, Modi und Waffen. Was genau dazukommt, wird das CoD-Team wie üblich in einem ausführlichen Blogbeitrag vorstellen. 

Der offizielle Release-Termin für Season 3 ist der 2. April 2026, voraussichtlich um 18:00 Uhr deutscher Zeit. 

 
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Call of Duty: Black Ops 7

Genre: Shooter

Release: 14.11.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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