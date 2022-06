CoD Modern Warfare 2: Gameplay-Trailer mit ersten Szenen aus der Kampagne

08.06.2022 19:07 Uhr

Der Debüt-Trailer enthüllt erstmals Ingame-Szenen aus der Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 2, dem Nachfolger von CoD MW aus dem Jahr 2019 von Infinity Ward. Die legendäre Task Force rund um Captain Price, Gaz, Ghost, Soap & Co. ist erneut auf der Jagd nach der internationalen Terror-Organisation Al Quatala, die jetzt mit einem Drogenkartell zusammenarbeiten.

Wir konnten bereits vor der Veröffentlichung des Trailers bei einem Preview-Event zu MW2 teilnehmen und haben viele Infos zur Kampagne und dem Multiplayer eingesammelt. Diese lest ihr in unserer großen Vorschau zu Call of Duty Modern Warfare 2.