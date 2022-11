CoD Modern Warfare 2 - Shoot House kehrt im neuen Trailer zurück

Call of Duty Modern Warfare 2 ist am 28. Oktober für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erschienen und beherrscht seitdem die Schlagzeilen. Was der Multiplayer-Shooter taugt, erfahrt ihr in unserem Test. Am 16. November beginnt die erste Season zeitgleich mit dem Release des Battle Royale-Ablegers Warzone 2.0.

Season 1 bringt neue Waffen, einen neuen Operator und zwei Maps. Bei einer davon handelt es sich um Shoot House, die Karte kommt aus dem Reboot von Modern Warfare 2019 und bietet intensive Gefechte auf engem Raum. Warum sich Kollege Tobi besonders über die neuen Karten freut, lest ihr in seinem Artikel.