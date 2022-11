CoD Modern Warfare 2 bekommt wohl zwei Map-Klassiker und ich kann es kaum erwarten

Der Multiplayer von Call of Duty Modern Warfare 2 hat mich und einige Kolleg*innen in den vergangenen Tagen und Wochen ziemlich beschäftigt und was wir generell davon halten könnt ihr im Test zum Multiplayer von MW2 von Kollege Chris nachlesen. Mir ist neben dem hervorragenden Gunplay vor allem die ziemlich gute allgemeine Kartenqualität aufgefallen, denn sämtliche Maps machen mir persönlich ordentlich Laune – sogar die, die unter vielen Fans eher verpönt ist.

Trotzdem fehlt mir neben den 6v6-Maps und größeren Invasion-Karten bislang noch etwas. Nämlich ein paar kompaktere Maps, die sich ein bisschen chaotischer spielen als die doch teilweise schon sehr taktischen, mittelgroßen Spielwiesen von Modern Warfare 2. Wie gut, dass es jetzt einen Leak gibt, der genau das für die Zukunft andeutet.

Raum für Verbesserungen ist aber noch – beispielsweise bei der Map-Vielfalt.

Shipment und Shoothouse? Ja, bitte!

Denn wie die CoD-News-Seite ModernWarzone berichtet, sollen zum Start der Season 1 am 16. November unter anderem auch zwei echte Map-Klassiker bzw. Fan-Favoriten ins Spiel kommen: Shipment und Shoothouse. Erstere spielt in einem kompakten Areal mit vielen Frachtcontainern und tauchte erstmals in CoD 4: Modern Warfare auf. Shoothouse feierte seine Premiere in Modern Warfare (2019) und ist ebenfalls vergleichsweise kompakt, bietet aber etwas mehr Möglichkeiten für Verschnaufpausen.

Kurzum: Das wären genau die Karten, die MW2 meiner Meinung nach aktuell noch fehlen und die die Map-Varianz noch einmal deutlich steigern würden. Dementsprechend hoffe ich, dass an dem Leak etwas dran ist und ich mich ab dem 16. November in chaotische Run&Gun-Gefechte auf Shipment stürzen kann. Ich kann es ehrlich gesagt kaum erwarten.

Denn insbesondere im allerersten Modern Warfare gehörten diese Partien zu meinen absoluten Highlights, auch wenn sie sich manchmal fast schon zu chaotisch und aufgrund kurioser Spawns stellenweise sogar etwas unfair anfühlten.

Kommt im nächsten Jahr ein DLC statt eines komplett neuen Teils?

Es bleibt natürlich trotzdem abzuwarten, inwiefern dieser Leak tatsächlich stimmt und ob am 16. November wirklich schon neue Karten in Modern Warfare 2 implementiert werden, schließlich startet an dem Datum auch Warzone 2. Dass das aktuelle CoD auch nach Launch regelmäßig mit neuen Inhalten ausgestattet wird, steht allerdings schon fest. Aktuell kursiert sogar das Gerücht, dass im nächsten Jahr statt eines neuen eigenständigen CoD-Spiels "nur" ein Modern Warfare 2-DLC veröffentlicht werden soll und das zum Vollpreis:

Call of Duty Modern Warfare 2 ist seit dem 28. Oktober 2022 für die PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC erhältlich. Eine Übersicht aller Maps im Multiplayer haben wir übrigens hier für euch und wer wissen will, welche Waffen die für uns derzeit besten sind, liest hier weiter.

Würdet ihr euch wie Tobi über ein Shipment-Comeback freuen?