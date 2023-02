CoD MW2 & Warzone 2 - Launch-Trailer stellt die Inhalte von Season 2 vor

Call of Duty Modern Warfare 2 und der dazugehörige Battle-Royale-Ableger CoD Warzone 2.0 starten am 15. Februar in die zweite Season. Passend dazu gibt es ein kostenloses Content-Update für PS5, Xbox Series X/S und PC. Fans von Warzone 2.0 freuen sich sicher über die Rückkehr des Resurgence-Modus und die neue Map Ashika Island.

Für den klassischen Multiplayer von MW2 gibt es ebenfalls neue Karten, die Ausschnitte von der großen Battle-Royale-Map Al Mazrah sind. Dazu kommen ein Ranked-Modus und natürlich jede Menge kosmetische Objekte. Alle Infos zu Season 2 findet ihr im Trailer oder in unserer Übersicht.