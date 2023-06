CoD MW2 + Warzone: Season 4 liefert neue Maps und frische Feuerkraft für den Multiplayer

Am 14. Juni startet in Call of Duty Modern Warfare 2 und Warzone 2 die neue Season. Season 4 liefert einige neue Karten und Waffen für den Multiplayer, von denen ihr einige hier in diesem Trailer bereits zu Gesicht bekommt.

- Showdown (Core)

- Kunstenaar District (Core)

- Mercado (Gunfight)

- Penthouse (Gunfight)

- Mawizeh Marshlands (Battle Map)

- Ahkdar Village (Battle Map)

Wollt ihr mehr zur neuen CoD-Season wissen, dann schaut in unsere Übersicht zu Season 4 rein. Dort seht ihr alle Neuerungen und Anpassungen auf einem Blick.