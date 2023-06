Call of Duty-Fans bekommen Season 4 für Warzone 2 und Modern Warfare 2.

Es dauert nicht mehr lange, dann geht Season 4 in Call of Duty: Modern Warfare 2 und Call of Duty Warzone 2 an den Start. Das bedeutet wie immer jede Menge neue Inhalte in Form von Waffen, Operatoren, Skins, Maps, Modi und vielem mehr. Was genau euch erwartet und wann es offiziell los geht, erfahrt ihr hier.

CoD Warzone 2 und Modern Warfare 2: Wann kommt Season 4?

Darum geht's: Season 4 für Warzone 2 und Modern Warfare 2 wurde jetzt ganz offiziell enthüllt. Das heißt, wir wissen jetzt nicht nur, was uns darin erwartet, sondern natürlich auch, wann die Season startet. Angesichts des ablaufenden Timers im Spiel keine allzu große Überraschung, aber trotzdem:

Datum : Am 14. Juni startet Season 4.

: Am startet Season 4. Uhrzeit: In der Regel geht's um 18 Uhr los.

Nach den ersten Leaks und Vorab-Teasern steht jetzt ganz offiziell fest, was uns in der neuen Call of Duty-Season erwartet. Wie gewohnt ist das eine ganze Menge an neuen Inhalten.

Hier seht ihr die Season 4-Roadmap im Überblick:

Das steckt in Season 4 für Call of Duty Warzone 2

Neue Warzone-Map Vondel: Wer gern Resurgence und DMZ spielt, kann sich freuen. Direkt zu Beginn der Season soll mit Vondel eine komplett neue, mittelgroße Warzone 2-Map eingeführt werden. Die steht zunächst für Resurgence-Matches und DMZ offen, soll später aber auch in normalen BR-Runden spielbar sein.

Bei Vondel handelt es sich um den am Wasser gelegenen Bezirk einer europäischen Stadt. Das bedeutet: Viele Kanäle und Wasserwege, aber auch dichte urbane Umgebungen und jede Menge Vertikalität. Eine mittelalterliche Burg und ein Fußballstadion gibt es ebenfalls (via: Call of Duty-Blog).

So sieht die neue Map Vondel aus:

Vondel kommt mit einigen Extras, die es so erst einmal nur auf dieser Map geben soll, unter anderem zum Beispiel:

Limited Time Mode Lockdown: Funktioniert in etwa wie Hardpoint, mit Custom Loadouts.

Funktioniert in etwa wie Hardpoint, mit Custom Loadouts. Dynamischer Nebel: In Vondel könnt ihr es vor allem im DMZ-Modus mit Nebel zu tun bekommen.

In Vondel könnt ihr es vor allem im DMZ-Modus mit Nebel zu tun bekommen. Neues Amphibien-Fahrzeug: Mit dem Tactical Amphibious Vehicle (TAV) könnt ihr an Land und im Wasser fahren.

Al Mazrah verändert sich: Die große Standard-BR-Map von Warzone 2 hat einen großen Sandsturm hinter sich. Dementsprechend gibt es jetzt an einigen Stellen große Sand-Dünen, die Stadt wurde teilweise zerstört, unter Sand begraben oder überflutet.

Zum Midseason-Update soll Vondel auch im normalen Battle Royale spielbar gemacht und noch mehr neue Inhalte veröffentlicht werden.

Klage gegen Activision Blizzard: Im Juli 2021 wurde gegen den Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen eingereicht. Alle Infos zu den Vorwürfen und was sich seither getan hat findet ihr hier.

CoD Modern Warfare 2: Das bringt Season 4

Insgesamt 7 neue Maps: Zum Launch von Season 4 stehen gleich sechs mehr oder weniger neue Multiplayer-Maps zur Verfügung. Davon dürften euch einige Gegenden allerdings ziemlich bekannt vorkommen. Mit dem Midseason-Update folgt dann noch eine weitere Kern-MP-Map.

Showdown : bekannt aus Call of Duty 4: Modern Warfare

: bekannt aus Call of Duty 4: Modern Warfare Kunstenaar District : Ein Teil von Vondel als 6v6-Multiplayer-Map

: Ein Teil von Vondel als 6v6-Multiplayer-Map Mercado : Jetzt auch als Gunfight-Map

: Jetzt auch als Gunfight-Map Penthouse : Eine neue Gunfight-Map in Chicago

: Eine neue Gunfight-Map in Chicago Mawizeh Marshlands : Ein Teil von Al Mazrah als Battle Map

: Ein Teil von Al Mazrah als Battle Map Ahkdar Village: Ein Teil von Al Mazrah als Battle Map

Waffen, Operatoren und mehr: Wie üblich kommen auch wieder diverse Operatoren-Skins ins Spiel, ihr könnt euer hart verdientes Geld für Bundles verschleudern oder in Blaupausen investieren. Zusätzlich warten zwei neue Waffen (SMG und AR) sowie eine neue Schlagstock-Variante und zwei neue 12v12-Variationen der beiden bekannten Modi Search & Destroy sowie Prisoner Rescue.

Was sagt ihr zu den neuen Maps? Freut ihr euch auf Season 4 von Call of Duty MW 2 und Warzone?