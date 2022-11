CoD Warzone 2 & Modern Warfare 2 - Der Battle Pass von Season 1 im Trailer

Nachdem Call of Duty Modern Warfare 2 am 28. Oktober erschienen ist, folgt am 16. Novmber der dazugehörige Free2Play-Ablger CoD Warzone 2 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Dieser bringt den neuen DMZ-Modus, eine komplett neue Karte und viele kleine Änderungen. Alle Infos dazu findet ihr in unserer Übersicht.

Mit dem Start von Warzone 2 beginnt auch die erste Season in beiden Titeln. Spielübergreifend wird es dafür einen Battle Pass geben, mit dem neue Operator, Waffen-Blaupausen und mehr verdient werden können. Wie dieser funktioniert, seht ihr im neuen Trailer.