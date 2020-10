Crash Bandicoot 4 - Test-Video zum Jump-&-Run-Hit für PS4 & Xbox One

von Jonas Gössling,

03.10.2020 12:59 Uhr

Crash Bandicoot 4: It's about Time ist jetzt für PS4 und Xbox One verfügbar und überzeugt im Test durch die Bank. Zum Ende der aktuellen Konsolen-Generation liefert das Entwickler-Team von Toys for Bob hier nochmal einen hervorragenden Plattformer ab, der für Fans der Serie und des Genres zum Pflichtprogramm gehören sollte.

Mehr zum Spiel: Test-Artikel und Wertung zu Crash Bandicoot