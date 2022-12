Crash Team Rumble: Crash Bandicoot lädt zum Multiplayer-Geraufe ein

Crash ist zurück bei den Game Awards und hat die Bühne gestürmt, um ein neues Action-Multiplayerspiel anzukündigen. In Crash Team Rumble treten wir in zwei Vierer-Teams gegeneinander an und müssen versuchen, so viele Wumpas wie möglich zu sammeln und zum Ziel zu bringen. Dabei nutzen wir die unterschiedlichen Fähigkeiten der Figuren, wie Crashs Wirbel.

Crash Team Rumble sorgt für Multiplayer-Chaos in 2023 auf PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One.