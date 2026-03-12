Crimson Desert zeigt im Launch-Trailer, was das massive Open World-Spiel alles auf dem Kasten hat

Vor dem Release von Crimson Desert am 19. März für PS5, Xbox Series X/S und PC hat Entwickler Pearl Abyss den Launch-Trailer veröffentlicht, der von imposanten Bosskämpfen über Rätsel bis hin zu weitläufigen Landschaften so allerhand zeigt, was das massive Rollenspiel ausmacht.

Ob sich das Action-Adventure auch gut spielt, erfahrt ihr im GamePro-Test, den wir einen Tag vor Release um 23 Uhr veröffentlichen.