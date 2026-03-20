Crimson Desert auf der "normalen" PS5: Die Basis-Version läuft gut, aber um einen Grafikmodus solltet ihr einen großen Bogen machen

Von der PS5-Version von Crimson Desert gab es bisher so gut wie nichts zu sehen, daher ist die Unsicherheit sicherlich groß, wie gut die Fassung letztendlich geworden ist. Chris kann euch aber entwarnen: Crimson Desert spielt sich auch auf einer herkömmlichen PS5 ohne Pro-Zusatz richtig gut.

Zumindet mit einer Ausnahme: dem Leistungsmodus.

Der sieht nämlich aufgrund einer 1080p-Auflösung ohne Upscaling sehr unscharf aus, verliert einen Großteil der für die Fantasy-Atmosphäre wichtigen Grafik-Details und ruckelt zudem in Situationen mit vielen NPCs. Chris' Favorit ist daher klar der Balance-Modus mit 40 fps, der massiv an Schärfe gewinnt und auch eine ganze Nummer hübscher aussieht.

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Im 30 fps-Qualitätsmodus gibt es dann auch noch Ray-Tracing mit einem höheren Qualitätsgrad, der die Spielwelt realistischer beleuchtet, sowie eine solide Framerate ohne Ruckler.

So zumindest in unser Ersteindruck, denn auch wir konnten erst kürzlich auf der Konsole loszocken. Weitere Details werden in den kommenden Stunden und Tagen folgen.