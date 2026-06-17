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Darauf haben Fans 16 Jahre lang gewartet: Es gibt einen neuen Teaser zu Shrek 5!

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Darauf haben Fans 16 Jahre lang gewartet: Es gibt einen neuen Teaser zu Shrek 5!

17.06.2026 | 14:50 Uhr

Wer während der 2000er groß geworden ist, erinnert sich wahrscheinlich noch an den grimmigen Oger Shrek und seine märchenhaft verrückten Abenteuer. Nach Shrek 4 (2010) wurde es allerdings sehr ruhig um die Filmreihe. Jetzt, ganze 16 Jahre später, gibt es aber endlich große Neuigkeiten.

Dreamworks Animation bestätigt mit einem Teaser-Trailer, dass Shrek 5 tatsächlich passieren wird und im Sommer 2027 in die Kinos startet. Für die Regie zeigen sich Conrad Vernon und Walt Dohrn verantwortlich, die bereits viel Shrek-Erfahrung zurückblicken und aktiv an den Vorgängern mitwirkten.

Die Shrek-Filme stachen bisher vor allem durch ihren Humor und den ungewöhnlichen, frischen Blick auf Märchen hervor - immerhin ist der hässliche Oger hier der mutige und missverstandene Held und der Märchenprinz der selbstverliebte Fiesling. Worum es genau gehen wird, ist noch nicht bekannt - laut Trailer können wir uns aber wohl auf turbulente Verfolgungsjagden in der Großstadt und sogar einen Gefängnisaufenthalt einstellen. Natürlich ist auch der Esel wieder mit von der Partie.
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