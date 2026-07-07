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Steel Ball Run: JoJos Bizarre Adventure bei Netflix - seht hier den 2nd Stage-Trailer

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Steel Ball Run: JoJo's Bizarre Adventure bei Netflix - seht hier den 2nd Stage-Trailer

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David Molke
07.07.2026 | 10:42 Uhr

Die alternative Timeline von JoJo's Bizarre Adventure: Steel Ball Run geht in die zweite Runde. Immer noch wird wie wild durch den Westen geritten, unterwegs gekämpft und selbstverständlich zieht irgendwer im Hintergrund mysteriös die Fäden. Was will man mehr? Weiter geht es mit den 11 2nd Stage-Folgen ab dem 25. September, und zwar immer wöchentlich bei Netflix.
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