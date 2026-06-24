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The One Piece: Erster Teaser-Trailer zum neuen Remake

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The One Piece: Erster Teaser-Trailer zum neuen Remake

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Myki Trieu
24.06.2026 | 16:00 Uhr

Netflix veröffentlicht im Rahmen des diesjährigen Annecy Animation Festivals den ersten Teaser-Trailer zum One Piece-Remake "The One Piece" und zeigt die Strohhüte, ihre Verbündete und ihr Schiff in ihrem neuen Look.
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