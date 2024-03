Darktide ist jetzt der Warhammer-Traum, der es immer sein sollte!

Kurz vor Release am 30. November 2022 wirkte Darktide fast wie der absolute Warhammer 40k Traum. Ein wuchtiger 40k-Shooter mit Koop, coolen Klassen und Entwicklern, die was von der Lore verstehen. Die Trailer sahen richtig fetzig aus und Vermintide 2, also der Quasi-Vorgänger, war so gut - Darktide konnte eigentlich nur Hammer werden.

Ja und dann kam es raus. Zuerst war ich auch richtig glücklich - Bis ich nach einigen Spielstunden gemerkt habe, dass es Darktide massiv an Inhalten, einer langfristig motivierenden Progressionskurve und einer Story mangelte - Also fast das halbe Spiel. Dafür funktionierte aber natürlich der Ingame-Shop. Toll. Noch dazu wird Space Marine 2 fröhlich immer weiter verschoben! Zumindest im Actionbereich sitzen die Jünger des Gott-Imperators also auf dem Trockenen.

Bis jetzt! Denn nach fast anderthalb Jahren und jeder Menge Updates zeige ich euch jetzt, wieso Darktide endlich seine Ketten gesprengt hat und immer mehr zu dem Action-Spektakel wird, das sich Warhammer Fans schon immer gewünscht haben.