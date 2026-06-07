Das "BioShock-Dishonored" Clockwork Revolution kommt 2027, stiftet beim Release aber gehörig Verwirrung

Vor zwei Jahren zeigte sich Clockwork Revolution erstmals auf dem Xbox Games Showcase, 2025 folgte das nächste Lebenszeichen, und nun zeigt sich die Mischung aus Bioshock und DIshonored erneut auf der Veranstaltung – wohl auch zum letzten Mal, denn 2027 soll der Release endlich erfolgen.

In den rund vier Minuten gibt uns Clockwork Revolution den nächsten richtigen Einblick zum Steampunk-Rollenspiel, das zum Schluss mit einer Überraschung aufwartet: Es soll sich um einen Xbox-exklusiven Titel handeln.