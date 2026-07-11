Palworld 1.0 ist gewaltig! Das hat sich in 2 Jahren alles getan

Palworld hat am 10. Juli 2026 nach zwei Jahren endlich den Early Access verlassen. Version 1.0 des Monstersammlers kommt mit reichlich neuen Inhalten daher - so viele, dass die Patch-Notes ganze 27 Seiten umfassen. Wir fassen in diesem Video mal zusammen, was euch mit Palworld erwartet, welche Änderungen mit Version 1.0 auf uns zu kommen und wie es nach dem Release der Vollversion weiter gehen soll.

Wollt ihr einfach nur wissen, wie die 72 neuen Pals heißen, die sich jetzt im Spiel tummeln, schaut mal hier!