Mit Everdream Valley erwartet euch am 30. Mai auf PS4, PS5, Nintendo Switch und PC eine neue Farming-Sim im Stil von Stardew Valley oder Animal Crossing. Darin reist ihr in den Schulferien auf den Hof eurer Großeltern und geht dort Genre-typischen Aufgaben wie dem Anlegen und Bestellen von Feldern oder dem Bau von Ställen und anderen Gebäuden nach.

Im Vergleich zu anderen Vertretern des Genres spielen die Tiere in Everdream Valley aber eine etwas größere Rolle. Einerseits gibt es eine ganze Reihe davon. Von Hühnern und Kühen über Hunde und Katzen bis zu Bienen und Llamas ist so ziemlich alles dabei, was man auf einem Bauernhof so finden kann.

Andererseits könnt ihr euch aber nachts in magischen Träuemn selbst in eure fellnasigen Bauernhofbewohner*innen verwandeln und lustige Mini-Spiele absolvieren, die den Ablauf des folgenden Tages beeinflussen können.