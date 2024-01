Das Last of Us 2-Remaster ist ein tolles Paket, doch der Name verspricht zu viel!

Naughty Dog serviert uns zum Jahresanfang ein Remaster des umstritten gefeierten The Last of Us 2. Doch hat es das überhaupt gebraucht? Das Original ist schließlich gerade mal drei Jahre alt und einer der größten Exklusivtitel der ausgehenden PS4-Generation.

00:00 - Intro: Das steckt im Remaster

01:52 - Der neue Spielmodus: Kein Zurück

07:40 - Die verlorenen Level: Ein Blick in die Entwickler-Baustelle

10:19 - Es wird musikalisch: Freies Gitarre-Spielen

11:10 - Die Grafik: Leistungs- vs. Qualitäts-Modus

12:17 - Die Grafik: PS4-Version vs. Remastered

15:20 - Ladezeiten

'15:54 - Fazit: Braucht es dieses Remaster?



Das Spiel ist ein emotionaler Ritt, der die liebgewonnen Helden aus dem ersten Teil auf den Kopf stellt und den Zyklus aus Gewalt und Gegengewalt filmreif auseinandernimmt. Im Remaster bekommen wir nun einen neuen Spielmodus, ursrpünglich rausgeschnittene Level und noch so einiges mehr. Was das neue Remaster noch so alles bringt, für wen es sich lohnt und für wen nicht, erfahrt ihr im spoilerfreien Testvideo!