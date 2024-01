The Last of Us Part 2 Remastered im Grafik-Check: Die Neuauflage holt (fast) alles aus eurer PS5

Ellie wäre sichtlich erfreut über das Part 2-Remaster. Wobei... vielleicht auch eher nicht.

Wohl kaum eine Reihe hat so viele Neuauflagen in so kurzer Zeit erhalten wie The Last of Us. Nur zwei Spiele sind seit 2013 erschienen, die kommen aber mittlerweile auf drei überarbeitete Versionen. Eine davon ist die Remastered-Fassung von Part 2, die ab dem 19. Januar zum Aufpreis für 10 Euro von Besitzer*innen des Originals heruntergeladen werden kann.

Wir haben das PS5-Portierung für euch unter die Lupe genommen und verraten, was sich technisch im Detail geändert hat. Wir unterscheiden dabei in folgenden Kategorien:

Framerate und Auflösung – Das Remaster ist deutlich schärfer

The Last of Us Part 2 hat zwar schon vor Jahren ein PS5-Update erhalten, das steigert aber lediglich die Framerate im Leistungsmodus auf 60 fps. Die Auflösung im Qualitätsmodus blieb hingegen bei festen 1440p, der Modus hatte also keine sichtbaren Vorteile.

Mit dem Remaster ändert sich das, hier steigt der Qualitätsmodus auf native 4K und das zeigt sich auch in einer knackscharfen Bildausgabe:

PS4 Pro Wiedergabetreue PS5 Wiedergabetreue

Zudem ist die zuvor schon nur dezent wahrnehmbare Treppchenbildung an Objektkanten deutlich reduziert, hier merkten wir einfach, dass mit dem Sprung von 1440p auf 2160p über die doppelte Anzahl an Pixeln gerendert wird.

Im Hinblick auf die Framerate bleibt der Qualitätsmodus jedoch bei (immerhin absolut stabilen) 30 fps, gänzlich flüssig wirkt The Last of Us Part 2 damit allerdings nicht. Dafür gibt es aber ja noch den Performance-Modus, der dann wie gehabt 60 fps bei 1440p liefert.

Auch die liegen einhundertprozentig stabil an, nur bei Umschnitten der Kamera wird jeweils ein Frame ausgelassen, um die Kantenglättung des Spiels vorberechnen zu lassen:

Die Framerate im Leistungsmodus ist eine komplett flache Linie, nur Perspektivwechsel werden von einem ausgelassenen Frame begleitet, damit die Engine Zeit zur Berechnung der Kantenglättung und Unschärfeeffekte hat.

Deutlich flüssigeres Gameplay mit 'unbegrenzter Framerate'

Neben dem Schalter für Wiedergabetreue und Leistung findet ihr im Anzeigenmenü des The Last of Us Part 2-Remasters auch noch eine Einstellung für eine unbegrenzte Framerate.

Dabei handelt es sich um einen Modifikator, der unserer Erfahrung nach allerdings nicht unbedingt das bewirkt, was der Name suggeriert.

Bei aktivierter Wiedergabetreue schaltet ihr nämlich einen ruckelfreien 40 fps-Modus frei, der die 4K-Bildschärfe mit einem weitaus flüssigeren Spielgefühl kombiniert:

Weder in den größten Arealen, noch bei intensiven Gefechten auf kleinem Raum haben wir Ruckler messen können.

Über eine identische Funktion verfügte bereits The Last of Us Part 1, in großen Arealen oder bei hoher Gegneranzahl kam das Spiel jedoch ins Straucheln, weshalb wir beim Part 2-Remaster noch einmal genauer hingeschaut haben.

Erfreulicherweise konnten wir aber keine Framedrops messen. Der Modus ist also absolut empfehlenswert, wenn ihr die maximale Bildqualität haben wollt und euer Fernseher über ein 120 Hertz-Display verfügt.

Wieso 40 fps und keine freigeschaltete Framerate?

Die Ursache für ein festes fps-Ziel liegt wahrscheinlich in der Angewohnheit von VRR, ein wenig zu flackern. Das nervt vor allem bei niedrigeren Framerates und mit aktiviertem HDR, starre 40 fps sind also die klar bessere Wahl.

Leistungsmodus mit unbegrenzter Framerate: Um den Framerate-Modifikator im 60 fps-Modus zu aktivieren, benötigt ihr zwangsläufig einen Fernseher mit variabler Bildfrequenz (VRR). Dann wird die 60 fps-Sperre aufgehoben und der Titel pumpt so viele Frames wie nur möglich in Richtung eures TVs.

Wir haben dabei in aufwendigen Szenen einen Bereich von 80 bis 100 fps gemessen, die Steigerung ist also immens, sofern ihr über einen kompatiblen Fernseher verfügt.

Grafikdetails – Jeder Bildmodus bekommt ein Upgrade

Für den Schärfe-Boost im The Last of Us Part 2-Remaster ist nicht allein die 4K-Auflösung des Wiedergabetreue-Modus verantwortlich. Das düstere Action-Spiel hat auch noch ein paar allgemeine Grafikverbesserungen erhalten, die sich zum großen Teil sogar auf den Leistungsmodus ausweiten.

Auffällig ist vor allem die Anpassung des Detailgrads. Im PS4-Original blendete der Titel in vielen Fällen erst sehr spät die qualitativ bestmöglichen Texturen und Objektmodelle ein, im Remaster bekommt ihr stattdessen höhere Detailstufen zu Gesicht.

Am deutlichsten wird das bei der Vegetation, die im Remaster auf ein paar Meter Entfernung weitaus voller und feingliedriger wirkt:

PS4 Pro Wiedergabetreue PS5 Wiedergabetreue

Und auch ein paar nahe Deko-Objekte erscheinen nun durchweg detaillierter, wie hier der Wetzstein oder die Teekanne:

PS4 Pro Wiedergabetreue PS5 Wiedergabetreue

Hinzu kommen noch ein paar bessere Modelle, die exklusiv für den Wiedergabetreue-Modus gedacht sind, etwa für weit entfernte Häuser auf denen nun auch Schilder und Sandsäcke zu erkennen sind:

PS4 Pro Wiedergabetreue PS5 Wiedergabetreue

Und auch bei der Darstellung von Schatten innerhalb der Spielwelt haben wir einige größere Fortschritte festgestellt.

Im Part 2-Remaster sind die Silhouetten der Level-Architektur viel weicher und werden anhand der Distanz zur Lichtquelle ausgerichtet. Das Original zeigte sie hingegen deutlich härter und unabhängig von der Beleuchtung übertrieben scharf.

PS4 Pro Wiedergabetreue PS5 Wiedergabetreue

Darüber hinaus haben wir aber auch noch ein paar weitere Anpassungen entdecken können, die den Titel noch einmal ein Stückchen abrunden:

ein paar höher aufgelöste Texturen

minimal präziser dargestellte, volumetrische Lichtschächte bei starker Sonneneinstrahlung

höher aufgelöste Reflexionen

realistischer gesetzte Lichtbrechungen (zum Beispiel auf Blutlachen)

Insgesamt betrachtet, sind die Verbesserungen bei der Grafik eher subtil, ihr müsstet also häufig die Lupe anlegen, um einen Unterschied festzustellen. Der Eindruck einer vor allem in Außenbereichen schärferen Bildausgabe festigt sich aber dennoch sehr schnell und ist auch mit bloßem Auge erkennbar.

Hattet ihr also vor, Part 2 nachzuholen oder noch einmal durchzuspielen, dann erhaltet ihr mit dem Remaster auch die definitiv beste Version.

Unterschiede zwischen Widergabetreue und Leistung im Remaster Verglichen mit dem Wiedergabetreue-Modus verzeichnet die 60 fps-Option ein paar Abstriche bei der Grafikopulenz. Zum Beispiel sind Schatten im Leistungsmodus ein Stückchen gröber aufgelöst: PS5 Performance PS5 Wiedergabetreue Und auch der Detailgrad auf mittlere Distanz rückt näher an den Charakter heran, wie in diesem Beispiel, in dem das Gras nicht ganz so üppig ausfällt, wenn wir weiter weg stehen: Ein bisschen verliert das Remaster also wieder von seiner Pracht, wenn ihr mit der höheren Framerate zockt. Deshalb tendieren wir auch eher zum 40 fps-Modus, der sich angemessen flüssig anfühlt und vor allem schärfer aussieht.

HDR – Endlich strahlt auch die Sonne blendend hell!

The Last of Us Part 2 überzeugte zwar auch schon auf der PS4 mit einer beinahe makellosen HDR-Ausgabe, die nah am Mastering von Hollywood-Filmen ist, frei von Kritik war die Last Gen-Fassung jedoch nicht.

So war vor allem der Himmel in einigen Szenen überbelichtet und verschluckte Details bei der Wolkendarstellung. Dieser Effekt wurde ein wenig angeglichen, so dass mehr Nuancen erkennbar sind.

Auf der PS5 ist die Helligkeitskurve nicht mehr so stark komprimiert, sondern repräsentiert besser die Lichtverhältnisse einer Szene. Wie hier im Wald, in dem einzelne Wolkenbereiche heller als zuvor erstrahlen.

Außerdem hat die Sonne einen massiven Helligkeitsschub erhalten: In der PS4-Version war der Himmelkörper stets eine kleine Scheibe am Himmel mit einer geringen Leuchtkraft von etwas über 350 Nits, weshalb er gern einmal am uniform ausgeleuchteten Firmament untergehen konnte.

Im Remaster leuchtet die Sonne an einigen Stellen nun in bis zu 800 Nits und wird auch als Licht abstrahlendes Element gerendert:

Lichtreflexionen von Steinen und Metallstangen passen im Part 2-Remaster aufgrund der Anpassung viel besser zu der Beleuchtung, die von der Sonne vorgegeben wird.

Ladezeiten – Ein bisschen behäbig ist The Last of Us Part 2 weiterhin

Die Ladezeiten sind zwar eigentlich kein grafisches Detail, wir wollen euch diesen technischen Aspekt aber keinesfalls vorenthalten. Selbst auf der PS5 verschlang die PS4-Version von The Last of Us Part 2 trotz der rasant schnellen NVMe-SSD in der Konsole ganz schön viel Zeit beim Laden der hochgradig detaillierten Level.

Mit Part 2 Remastered wurden die Ladezeiten drastisch reduziert, auf dem Niveau von aktuellen PS5-Entwicklungen wie Spider-Man 2 oder Final Fantasy 16 sind sie aber keineswegs.

Bei einem Kaltstart der Konsole haben wir beim Laden des Kapitels "Ins Inland" folgende Zeiten gestoppt:

PS4 Pro-Version auf PS5: 43,5 Sekunden

43,5 Sekunden PS5-Remaster: 13,5 Sekunden

Beim fortlaufenden Spielen werdet ihr von den Ladezeiten zum Glück nicht viel bemerken, da sie von vielzähligen Zwischensequenzen und filmischen Schwarzblenden kaschiert werden.

Was hat sich sonst noch geändert?

Neben den technischen Verbesserungen hat es auch noch ein neuer Modus in das The Last of Us Part 2-Remaster geschafft. In Kein Zurück bewältigt ihr Schießereien und Schleichpassagen in zufälliger Reihenfolge, zwischen den Abschnitten könnt ihr eure Ausrüstung und euren Charakter verbessern.

Vergleichbar ist der 'Kein Zurück'-Modus also mit einem Roguelike wie The Binding of Isaac.

Hinzu kommt noch eine bessere DualSense-Unterstützung, das haptische Feedback wird also für präzisere Vibrationen etwa während des großen Sturms, der über Seattle fegt, genutzt. Außerdem passen sich die adaptiven Trigger eurer Bewaffnung an, der Abzug eines Revolvers ist also schwerfälliger.

Jeder Schuss wird beim DualSense spürbar.

Und obendrauf gibt es auch noch massenweise Bonusinhalte wie Audio-Kommentare und gestrichene Level sowie zusätzliche Accessibility-Optionen, die größtenteils aus The Last of Us Part 1 bekannt sind.

Was alles in dem Gesamtpaket steckt und für wen es sich lohnt, schlüsselt Kollegin Linda im Detail auf:

Oh, und ein paar Einstellungen wurden auch noch umpositioniert! Interessant könnte für euch dabei das sogenannte Sichtfeld unter Anzeige sein. Die Option gab es bereits im Original, war dort jedoch unter den Barrierefreiheitseinstellungen unter dem Unterpunkt Spielübelkeit versteckt.

Jetzt habt ihr einen besser sichtbaren Zugriff darauf und könnt der tollen Grafik des Spiels mehr Bildfläche einräumen. Für uns erwies sich +5 als optimaler Schnittpunkt aus der Nähe zu den Charakteren und einem weiteren Sichtradius:

Den Tipp wollten wir euch nicht vorenthalten und vielleicht kanntet ihr ihn ja auch noch nicht.

Meinung der Redaktion

Chris Werian The Last of Us Part 2 Remastered ist genau das, was der Titel verspricht: Eine leicht aufgemotzte Version des Originals, die das Optimum dessen abbildet, was ohne die technischen Limitierungen der PS4 (Pro) machbar ist.



Die Anpassungen bei Auflösung, Framerate und HDR sind im Hinblick auf den heutigen Stand der TV- und Konsolentechnik absolut sinnvoll und die Grafikverbesserungen fühlen sich für mich durchweg rund an, auch, wenn sie wenig am letztendlichen Spielerlebnis verändern.



Falls ihr The Last of Part 2 also damals verpasst habt, dann greift unbedingt zum Remaster, um das Meisterwerk in der bestmöglichen Qualität zu genießen!



Das Spiel gehört aufgrund des immensen Aufwands, den Naughty Dog in der Entwicklung betrieben hat, noch immer zu den am besten aussehenden PS5-Exclusives und wird es wohl auch noch ein Weilchen bleiben.



Allerdings ist in Nachbetrachtung auch eine kleine Krux entstanden: Part 1 hat eine ordentliche Schippe Grafikpracht draufgepackt, die auch das Remaster von Part 2 nicht halten kann. Obwohl Naughty Dog mit dem Einser-Remake eigentlich nur zum Zweitling aufschließen wollte!



Gerade bei der Ausleuchtung von düsteren Innenräumen und den Charaktermodellen hat Part 1 jedoch einen gravierenden Technikvorteil, der nicht von der Hand zu weisen ist. Aber vielleicht erwartet uns bei The Last of Us auch einfach eine ewige Upgrade-Spirale aus Remakes und Remaster-Portierungen...

Greift ihr aufgrund der Grafikverbesserungen noch einmal zum Remaster?