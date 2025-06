Das mittelalterliche Vampir-Spiel The Blood of Dawnwalker zeigt erstes Gameplay

The Blood of Dawnwalker zeigt erstes Gameplay und verrät etwas mehr über die Story. Wir spielen einen Dawnwalker, also einen Vampir, der wohl zum Teil noch menschlich ist. Der bekämpft seine Erschaffer in einer mittelalterlichen Welt. Falls ihr bei der Atmosphäre ein wenig an The Witcher denkt, ist das kein Zufall: Das Studio dahinter, Rebel Wolfes, wurde aus ehemaligen Entwicklern von The Witcher 3 gegründet.