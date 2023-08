Das nächste Forza kommt schon in zwei Monaten raus und wird ein Auto-Rollenspiel

Forza Motorsport hat endlich ein Releasedatum! Und es ist ein … Rollenspiel? Beziehungsweise ein Car-PG, sagen die Entwickler*innen! Ich würde zwar nicht ganz so weit gehen - auch wenn es ein wirklich schönes Wortspiel ist - aber der neue Karrieremodus ist tatsächlich mal eine willkommene Abwechslung. Was das genau bedeutet, warum Fans mit Motorsport trotzdem schon vor Release ein Hühnchen zu rupfen haben und wie sich Fahrer-KI und Reifenphysik verbessert haben sollen, seht ihr in unserem Video.