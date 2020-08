Demons Ate My Neighbors - Trailer geht zurück in die 90er & feiert SNES-Klassiker

12.08.2020 19:24 Uhr

Vielleicht erinnern sich manche noch an Zombies Ate My Neighbors. Der SNES- und Mega Drive-Klassiker bekommt jetzt Jahrzehnte später einen spirituellen Nachfolger.

In Demons Ate My Neighbors sind wir weiterhin mit einer Wasserpistole unterwegs. Anstatt aber Zombies stehen dieses Mal Dämonen auf den Plan. Denn an der Highschool der Protagonisten hat eine verfluchte VHS-Kassette allerlei Höllenmonster auf die Erde geschickt. Jetzt liegt es an uns in dem Roguelike bis zur Schule vorzudringen und das Band zurückzuspulen, damit alles wieder normal ist.

Demons Ate My Neighbors soll 2021 für Switch und PC erscheinen. Am 1. September startet eine Kickstarter-Kampagne mit Zielen für Bonus-Inhalte und weitere Konsolen.